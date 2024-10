Lazio Genoa, Gilardino tra infortuni e rientro: le parole in conferenza

Lazio Genoa è in programma domani alle ore 15:00, il tecnico dei liguri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida

Alla vigilia di Lazio–Genoa, gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa. Tra gli altri argomenti ha trattato anche quello relativo agli indisponibili.

INFORTUNATI E RECUPERI – «Gollini, Messias, Ekuban, Vitinha, Bani e sappiamo tutti di Malinovskyi. Purtroppo in uno scontro di gioco in allenamento Ekuban ha riportato un altro problema muscolare. Dispiace per il ragazzo perché era già da qualche giorno che si allenava con noi. Ritroviamo Badelj, sto facendo delle considerazioni in vista della partita di domani sia che possa giocare dall’inizio o che possa dare un contributo a partita in corsa».