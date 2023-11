Lazio, Gilardino ci crede: «Genoa, vincere aiuta l’ambiente e ora…» 

Alberto Gilardino ha caricato il suo Genoa che dopo la vittoria con la Reggiana sarà il prossimo avversario della Lazio in Coppa Italia

Non ci ha pensato due volte Alberto Gilardino a caricare il suo Genoa dopo la vittoria con la Reggiana in Coppa Italia. In un frammento della conferenza stampa post gara il tecnico, prossimo avversario della Lazio di Sarri ha spiegato l’importanza della vittoria per il futuro.

VITTORIA GENOA – «Volevo vedere i giocatori che hanno avuto poco minutaggio fino ad oggi. Mi sono reso conto di tante cose. Vincere aiuta l’ambiente, aiuta lo spogliatoio e a mantenere alta la mentalità. Se si riesce a vincere diventa tutto semplice».