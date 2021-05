Lazio Genoa, alla fiera del gol: una sfida ricca di reti ed emozioni

Domani andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Genoa: negli ultimi anni si è registrato un dato incredibile relativo ai gol

La Lazio si prepara ad affrontare il Genoa per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida importantissima per i biancocelesti, che cercano una vittoria per rimanere aggrappati alla corsa corsa Champions. Ad ogni modo, negli ultimi anni questa partita si è rivelata una vera e propria fiera del gol.

Infatti, nelle ultime nove sfide tra Lazio e Genoa in Serie A sono stati realizzati 35 reti, una media di 3.9 a incontro. Nel parziale solo una volta una delle due formazioni non ha trovato la rete: il Genoa nella sconfitta 0-4 del settembre 2019. Un dato molto interessante, che promette spettacolo anche per il lunch match di domani.