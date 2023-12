Lazio-Genoa, ecco le quote degli ottavi di finale di Coppa Italia

Ecco le quote della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio-Genoa. Chi è la favorita del match?

Pronte a sfidarsi Lazio–Genoa, che si troveranno allo stadio Olimpico per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le squadre si sfideranno stasera, 5 dicembre, alle 21. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri SNAI, le quote del match sono chiare: vittoria della Lazio a 1,63, pareggio a 3,60 successo del Genoa 6.00. Non resta che aspettare l’esito del campo.