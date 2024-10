Lazio-Genoa, dove vedere in tv e streaming il match di campionato

Lazio-Genoa, alla vigilia della partita contro i liguri ecco dove seguire il match di campionato in tv e streaming

Archiviata la gioia e l’euforia per la vittoria di ieri sera con il Twente in Europa League, per la Lazio è già tempo di pensare al campionato e alla partita casalinga con il Genoa di Gilardino. Il match avverrà domenica alle ore 15 e verrà trasmesso su Dazn ma non perdetevi il consueto appuntamento con la cronaca testuale di Lazionews24! Vi aspettiamo!