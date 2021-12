Lazio, tegola Immobile: Sarri ha due opzioni in mente per il Genoa

Ciro Immobile dovrebbe saltare la sfida di oggi pomeriggio contro il Genoa a causa di una gastroenterite: Sarri valuta due opzioni in avanti

Non c’è pace per Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste, apparso molto carico dopo la cena di Natale per gli ultimi due appuntamenti del 2021, darà quasi sicuramente forfait per la sfida di oggi contro il Genoa all’Olimpico (calcio d’inizio alle 18:30).

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola infatti, Ciro ieri non ha svolto il classico allenamento di rifinitura a causa di una gastroenterite accompagnata anche da qualche linea di febbre. Sarri spera di poterlo portare almeno in panchina ma l’ipotesi è tremendamente complicata, quasi impossibile. Per questo il Comandante sta studiando le alternative. La prima è quella di Felipe Anderson falso nove con Pedro e Zaccagni ai lati, la seconda è quella di rilanciare Muriqi. I dubbi saranno sciolti a ridosso del match, così come il ballottaggio tra Basic e Luis Alberto in mediana. Sarri e Immobile si augurano che il 2022 sia decisamente meno sfortunato.