Lazio-Genoa, curiosa novità per gli abbonati in vista della gara di domani

Lazio-Genoa, alla vigilia della gara con i liguri il club informa i tifosi di una curiosa novità: ecco di che si tratta

Ormai ci siamo, domani la Lazio tornerà in campo per mettere subito le cose in chiaro in Coppa Italia. In occasione di Lazio-Genoa, il club biancoceleste informa i suoi tifosi di una curiosa novità con un comunicato

COMUNICATO – «La S.S. Lazio ricorda ai propri sostenitori che la gara Lazio-Genoa, in programma allo stadio Olimpico di Roma martedì 5 dicembre 2023 alle ore 21:00, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, è compresa all`interno dell`abbonamento al campionato 2022-2023»