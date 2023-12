Lazio-Genoa, Cucchi: «Domani sfida importante, da non sottovalutare la Coppa Italia» Le parole del giornalista

Intervistato dai microfoni di Lazio Style Radio, Riccardo Cucchi, ha parlato del match di domani tra Lazio e Genoa.

«Domani è una sfida importante, bisogna vincerla per passare il turno. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare la Coppa Italia: c’è bisogno di tutta l’energia necessaria. Credo che Sarri abbia già pensato alle alternative. Ci serve lo spirito giusto. I fischi mi sono sembrati molto ingenerosi. La Lazio comunque la partita l’ha giocata, poi per fortuna c’era Provedel con una grande parata di cui, secondo me, si è parlato poco. L’importante sono stati i tre punti. Criticare in maniera aspra la prestazione mi è sembrato esagerato. Anche a livello difensivo sono stati ridotti al minimo i rischi. La Lazio ha tenuto in controllo la partita per tutti e 90 i minuti»