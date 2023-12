Lazio-Genoa, i liguri suonano la carica per la Coppa Italia – FOTO

Lazio-Genoa sarà il prossimo match di Coppa Italia, ecco il messaggio social del club ligure che si compatta in previsione del match

Si è concluso con l’amaro in bocca l’ultimo match del Genoa in campionato. Nella giornata di ieri il club ligure ha pareggiato per 1-1 contro l’Empoli dopo essere passato in vantaggio e poi recuperato proprio dalla compagine toscana.

Ora però, la concentrazione della squadra di Alberto Gilardino è tutta per il match di Coppa Italia contro la Lazio. Sul proprio account Instagram la squadra ha infatti postato una foto del gruppo riunito a centrocampo dopo il prima menzionato incontro del Ferraris. Una foto simbolica, ma che simboleggia il rapporto che stringe gli uomini in maglia rossoblù verso la prossima sfida.