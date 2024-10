Lazio Genoa, il club chiama i tifosi: il messaggio social (FOTO)

Lazio Genoa, arriva il messaggio social del club per i tifosi biancocelesti in vista del match in programma domenica all’Olimpico

Lazio Genoa, sono in vendita i biglietti per il match in programma domenica 27 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico. Alla nona giornata del campionato di Serie A, assisteranno con ogni probabilità oltre 40.000 tifosi biancocelesti.

Al momento restano disponibili poco più di 100 posti in Tevere lato Nord, circa 1900 in Distinti Sud. Ampia disponibilità in Curva Maestrelli, Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario.

Questo il messaggio del club tramite il proprio account X “Ti aspettiamo allo Stadio”. La squadra di Baroni merita una cornice ancor migliore rispetto a quella (già importante) vista nelle prime 5 uscite stagionali casalinghe.