Lazio, gastroenterite Milinkovic: contagiato un compagno che ieri è stato costretto a saltare l’allenamento a Formello

Come riporta Il Messaggero la gastroenterite accusata da Sergej Milinkovic a poche ora del match con la Salernitana continua a dar noia alla Lazio.

Il centrocampista serbo non si è allenato e in più ha contagiato Marcos Antonio, come il serbo assente ieri a Formello.