Lazio Juve, Garlini: «Mi aspetto i biancocelesti agguerriti»

Oliviero Garlini, ex Lazio, ha parlato del momento dei biancocelesti

Oliviero Garlini, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del momento in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA GARLINI – «Sono molto curioso per la partita di domani. Sarà fondamentale, mi aspetto una Lazio che cercherà di portare a casa i tre punti. I biancocelesti possono farcela, hanno giocatori in grado di inserirsi e segnare a raffica. La Juventus sicuramente è più vulnerabile dello scorso anno, le manca sicurezza, come se non avessero tranquillità. Anzi, ha ragione Inzaghi quando chiede ancora più reti ai suoi. A volte bisogna gestire, altre attaccare e segnare per stare più tranquilli».