Lazio, Garlini: «Non è detto che la squadra di Inzaghi sia già fuori dall’Europa»

Lazio, l’ex attaccante biancoceleste Garlini ha espresso il suo pensiero sulla possibile qualificazione in Europa

Non è detta l’ultima parola. La squadra di Inzaghi domani sfiderà il Rennes per sperare nella qualificazione europea. L’ex biancoceleste Garlini ha detto la sua ai microfoni di Lazio Style Radio.

«La Lazio non ha concesso nulla alla Juventus, contro i bianconeri Milinkovic e Luis Alberto hanno deciso la partita: la squadra di Inzaghi ha tutto per ambire ad un posto in Champions League, ma potrebbe anche ambire a qualcosa in più».

«In questo momento i biancocelesti sono in grado di poter raggiungere qualsiasi obiettivo, non è detto che Lulic e compagni siano già fuori dall’Europa League. Lo spogliatoio è molto unito, con unione d’intenti si può veramente ambire a traguardi importanti. Detto del centrocampo, davanti la Lazio è letale e la fase difensiva è stata registrata».