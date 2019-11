Lazio, Garlini: «Immobile, bomber e trascinatore!»

L’ex Lazio Garlini ha applaudito Ciro Immobile in un’intervista alla radio ufficiale.

Solo applausi, per Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio raccoglie complimenti: dopo la sfida contro l’Armenia – ennesima conferma del suo grande rendimento – non potrebbe essere altrimenti. Anche Oliviero Garlini ha commentato il momento vissuto dal bomber: «Ciro Immobile può fare la differenza in questo momento. Di conseguenza, è molto importante che il centravanti biancoceleste continui a guidare il gruppo allenato da Simone Inzaghi. ha servito anche molti assist ai suoi compagni, si tratta di un calciatore importantissimo. Immobile sta portando la Lazio in un’ottima situazione di classifica, speriamo che il rendimento attuale possa portare la squadra a ottenere obiettivi importanti. Oltre a essere un grande centravanti, Immobile può esprimersi benissimo anche come esterno d’attacco nel 4-3-3», ha dichiarato sulle frequenze di Lazio Style Radio.

SASSUOLO – «Domenica la Lazio dovrà affrontare il Sassuolo con grande cattiveria, sarà importante non subire reti. I biancocelesti devono ambire a raccogliere più punti possibili per centrare il traguardo Champions. La squadra di Inzaghi dovrà essere molto aggressiva e sarà chiamata ad attaccare ogni palla per dare la giusta impronta alla sfida».