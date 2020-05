Lazio, Garlaschelli: «Nessuno riuscirà a riprendere la forma precedente. Davvero un peccato lo stop»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste in merito allo stop del campionato e ad una possibile ripresa della stagione

Renzo Garlaschelli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua in merito ad una ripresa del campionato e non solo. Ecco le sue parole.

«Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, anche se non molto accesa. Non so se il campionato riuscirà a ripartire, mi preoccupa il suo futuro ma spero che tutto possa andare bene. Nessuna squadra riuscirà a riprendere la forma precedente, sicuramente saranno tutte sulla stessa barca. La Lazio è stata brava a far rimanere a Roma tutti i propri calciatori, senza mandarli in giro per il mondo».

CINQUE CAMBI – «Le cinque sostituzioni potrebbero aiutare la gestione delle forze visto che si giocherà ogni tre giorni. Bisognerà lavorare bene per evitare gli infortuni. Lo stop è stato un peccato, la Lazio stava andando bene, volava ed era in uno stato fisico e mentale clamoroso. Se i biancocelesti riprenderanno come hanno finito, potranno puntare in alto ma non sarà facile».

CAMPIONATO – «Sicuramente però questo campionato verrà ricordato solo come quello del Coronavirus. Ci sono poche certezze, capisco però i bisogni economici per ripartire. Anche la Bundesliga viaggia verso la ripartenza, si cercherà di salvare il salvabile. Di certo, il futuro della Lazio è stabile: lo dimostrano i conti e le volontà di trattenere i propri big. I biancocelesti hanno alzato la propria asticella, adesso sono chiamati a confermarsi».