Lazio, Garlaschelli: «Milinkovic? Forse l’avrei sacrificato…»

L’ex Lazio Garlaschelli ha detto la sua sui top player a disposizione di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di ElleRadio, Renzo Garlaschelli ha detto la sua sul momento vissuto dalla Lazio soffermandosi sui singoli: «Quando Immobile è stato acquistato ero un po’ scettico, me lo ricordavo nel Torino e mi sembrava un giocatore prettamente adatto al contropiede. Invece si sta dimostrando capace di fare gol a palate e soprattutto in ogni modo. Bravo. Potrebbe assomigliare un po’ a Giordano come giocatore».

LAZIO, CORREA – «Quando un calciatore ha delle qualità poi emergono inesorabilmente: quando Correa è arrivato può avere avuto delle difficoltà, ma si vedeva il suo talento. Proprio queste sue qualità tecniche fanno pensare al fatto che possa dare sempre qualcosa di più, ma sei si è giocatori di valore alla fine ci si distingue. E’ giovane, ma ci sono anche fasi diverse: l’anno scorso qualcuno ha criticato persino Immobile…».

MILINKOVIC – «Per Milinkovic-Savic l’anno scorso è stato un mezzo disastro, non lo neghiamo. Quest’anno ci sono dei segnali ma quando un giocatore raggiunge certe valutazioni sul mercato poi è normale che crescano le aspettative della gente. Forse può sembrare un pensiero avventato, ma ritengo che un suo sacrificio sarebbe stato opportuno per rinforzare a squadra, soprattutto se fossero stati offerti tanti soldi come si diceva».