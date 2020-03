Lazio, Garlaschelli: «Se si giocherà, spero in un regalo di compleanno in ritardo…»

Renzo Garlaschelli compie oggi 70 anni: l’ex giocatore della Lazio del primo Scudetto, rimasto nel cuore di tanti tifosi

Garlaschelli compie oggi settant’anni. Uno dei nomi della gloriosa Lazio del primo Scudetto inciso nella memoria dei tifosi. L’ex giocatore ha commentato come questa giornata s’incastra in un periodo così buio e difficile per tutta l’Italia: «Di solito, organizzavo una cena con i miei amici. Ma stavolta sarà tutto diverso, visto il momentaccio che stiamo vivendo», ha commentato al Corriere della Sera.

LAZIO – «Era lanciata e avrebbe lottato fino alla fine per vincere lo scudetto. Non sarà facile riprendere dopo una sosta così lunga, ma la Juventus e soprattutto l’Inter stanno avendo qualche difficoltà. Se si rigiocherà, spero in un grande finale di stagione di Correa, che da solo può saltare tutta la difesa avversaria. Magari il regalo mi arriva con qualche mese di ritardo, chissà».