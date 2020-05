Lazio, Galeazzi: «Lotito uno dei migliori dirigenti sportivi in Federazione»

Lazio, il giornalista Galeazzi ha detto la sua sul presidente biancoceleste Claudio Lotito in merito alla sua gestione del club

Il noto giornalista Galeazzi, intervistato ai microfoni di TuttoSalernitana.com, ha parlato del presidente Lotito. Ecco le sue parole.

«Lotito è un personaggio che ricopre tanti ruoli, che si è distinto per le sue citazioni latine e per le battaglie alla stampa. Ha retto le pressioni della piazza biancoceleste che lo ha contestato per anni, ma è uno dei migliori dirigenti sportivi esistenti in Federazione. Non accetta compromessi e, alla fine, i risultati gli danno ragione: non lo amano, è palese, ma la squadra gioca bene, lotta per lo scudetto ed è un esempio di gestione economica».