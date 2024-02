Lazio, Galatasaray ko per gli ottavi di Europa League: il ricordo del club pubblicato sui canali ufficiali

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda quando affrontò allo Stadio Olimpico il Galatasaray per guadagnarsi un posto nei quarti di finale dell’Europa League.

IL RICORDO DEL CLUB– «Era il 25 febbraio del 2016. La squadra di Pioli, dopo aver pareggiato in Turchia per 1-1, affrontò allo Stadio Olimpico il Galatasaray per guadagnarsi un posto nei quarti di finale dell’Europa League.

Primo tempo avaro di emozioni. La Lazio cerca il gol del vantaggio prima con un colpo di testa di Milinkovic, poi con un tiro da fuori di Biglia ben intercettato da Muslera. D’altro canto gli ospiti sporcano i guantoni di Marchetti solo con una conclusione di Sneijder che, debolmente, termina la sua corsa tra le braccia dell’estremo difensore biancoceleste.

Nella ripresa la Lazio prova ad impensierire il Galatasaray con più insistenza. Matri prende un palo dall’interno dell’area, è solo il preludio del gol. La rete, infatti, arriva al 59’; Biglia calcia un corner dalla destra, Parolo svetta ed insacca. Matri, sempre protagonista del match, s’improvvisa assist-man due minuti più tardi servendo al centro Felipe Anderson che, facilmente, deposita in rete il pallone che vale il 2-0.

Due giri d’orologio e i turchi accorciano le distanze: Oztekin si presenta a tu per tu con Marchetti e lo supera. I biancocelesti non subiscono il contraccolpo e trovano al 72’ il gol del 3-1. Candreva libera Radu sulla sinistra, il terzino romeno gira al centro dove Klose, puntuale, ribadisce in gol.

Così i biancocelesti: Marchetti, Konko, Mauricio, Bisevac, Radu, Milinkovic Savic, Biglia, Parolo, Felipe Anderson, Matri (70` Klose), Lulic (58` Candreva). Allenatore: Pioli».