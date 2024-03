Lazio, futuro incerto per Immobile: il club valuta quell’attaccante. Ecco chi starebbe monitorando la società

Ciro Immobile non sta passando giorni facilissimi dopo la disfatta contro il Bayern in Champions. Quel colpo di testa a pochi passi dalla porta di Neuer continua a rimbombare nella sua mente e in quella dei tifosi.

Il Messaggero riporta possibili ricerche della Lazio per l’attacco. L’idea non sarebbe riconducibile alle critiche fatte da alcuni tifosi e neanche perché si stia reputando il bomber come un giocatore non più adatto e in forma, ma perché è giusto che si pensi ad un possibile sostituto anche data l’età dell’attaccante e in previsione di un (molto difficile) suo addio alla Lazio in estate.

Come riporta il quotidiano, il nome che fa gola al club è quello di Giovanni Simeone, sia per l’indubbio talento dell’argentino, sia per il suo cognome che, nella storia del club capitolino, ha un peso.