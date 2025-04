Lazio, Trevisani e Pastore: «Il derby è la meno importante!»

Lazio, la squadra di Baroni si prepara per un periodo di fuoco e fiamme: il commento di Pastore e di Trevisani

Nell’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio c’è stato spazio anche per parlare della Lazio di Baroni e del periodo che l’attende. I biancocelesti, reduci dalla vittoria contro l’Atalanta, sono galvanizzati ma anche molto consapevoli del percorso ad ostacoli che li attende in questa fase finale di stagione. Ecco le parole di Riccardo Trevisani e di Giuseppe Pastore sulle prossime partite della squadra capitolini:

«Il derby non può diventare il motivo di giudizio. Non dico che sia una partita come le altre, ma non può essere la sottolineatura della stagione. Nelle prossime tre partite, il derby è quella meno importante!»