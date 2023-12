Lazio, tifosi in delirio: «Chiedete scusa a Castellanos». Poi la richiesta a Sarri

I tifosi della Lazio si godono il successo contro il Frosinone, centinaia di messaggi per Castellanos e una richiesta per Sarri

Ha lasciato tutti a bocca aperta la rimonta di ieri sera della Lazio contro il Frosinone. Sui social i tifosi capitolini hanno festeggiato a gran voce il successo dell’Olimpico e in modo particolare il gol di Castellanos: «Chiedetegli scusa e dategli la titolarità fissa» ha scirtto un utente sotto il profilo Instagram del club. «Castellanos Goal e assist ha combattuto per 85 minuti come ogni partita che gioca non è un campione e vero ma e giovanissimo e puo fare molto bene» ha risposto un altro.

E ancora: «Un giocatore semplicemente sontuoso». «Una rimonta finalmente». Infine c’è anche chi a distanza cerca di dare consigli di formazione a Sarri: «Isaksen titolare», «Castellanos e isaksen titolari». Ma la lista potrebbe continuare all’infinito.