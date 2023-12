Lazio-Frosinone, le probabili formazioni

Lazio-Frosinone, a pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico queste le probabili scelte da parte di Sarri e Di Francesco

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, ancora pochi giorni e la Lazio tornerà in campo e sfiderà in casa il Frosinone di Di Francesco, match fondamentale per i rispettivi obiettivi di entrambe. Alla vigilia della partita, queste le probabili scelte dei due allenatori:

LAZIO(4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Casale, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Kamada, Felipe, Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Al. Sarri

FROSINONE(4-3-3): Turati, Monterisi, Romagnoli, Okoli, Garritano, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco