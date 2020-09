Tucu-gol, la Lazio vince nel segno di Correa VIDEO

La Lazio vince con la rete di Correa sul campo del Frosinone: altra prova convincente dell’argentino accanto ad Immobile

La Lazio scalda i motori e lo fa sul campo del Benito Stirpe. Due settimane separano la squadra di Inzaghi dall’esordio nella nuova stagione, due settimane per oliare gli ingranaggi e ritrovare la giusta sinergia. Come quella tra Correa e Immobile che, anche in questa amichevole contro il Frosinone, hanno lavorato in tandem per trascinare la squadra. Lo scambio vincente, davanti alla porta di Iacobucci, è stato proprio tra i due: prima l’assist di Ciro, poi il destro dell’argentino che ha bucato la rete e risvegliato tutti da un generale torpore.

Le occasioni che sono passate tra i piedi del Tucu, in realtà, sono state tante, ma il portiere di casa e la poca convinzione gli hanno sempre negato l’esultanza. La Lazio è comunque in fase di rodaggio e, anche se pecca ancora di poco cinismo sotto porta, Correa resta una delle certezze della squadra. La metamorfosi del giocatore è in continuo divenire: dopo aver lasciato il segno nello scorso campionato (con 9 gol in 30 presenze), è pronto per far brillare la sua scintilla anche in Champions League. Ancora una volta accanto ad Immobile, ancora una volta con l’Aquila sul cuore.