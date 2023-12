Lazio, vinci e sei da Europa: il dato col Frosinone parla chiaro

La Lazio si prepara ad affrontare il Frosinone Di Francesco, un successo può portare i capitoli alle falde dell’Europa, ecco perché

La vittoria contro l’Empoli confezionata tra le mura dello Stadio Castellani ha riportato la giusta serenità in casa Lazio dopo il ko contro l’Inter. Lo sa bene il tecnico Maurizio Sarri alla continua ricerca di punti preziosi per completare la scalata verso le zone più nobili della classifica.

E a proposito del tabellino, fa ben riflettere l’attuale posizione della Lazio proprio in previsione del prossimo impegno contro il Frosinone. Un eventuale successo con gli uomini di Di Francesco permetterebbe a Immobile e i suoi di passare dai 24 punti attuali a quota 27. Dunque, in un colpo solo distanziare potenzialmente il Torino (impegnato con la Fiorentina in Toscana), superare l’Atalanta (se la dovrà vedere a Bergamo col Lecce) e per concludere: agganciare il Napoli (la squadra di Mazzarri ospiterà il Monza). Parliamo quindi, sempre nella migliore delle ipotesi, in settima posizione: proprio alle pendici della zona europea.