Lazio Frosinone, arbitra Feliciani: i precedenti col fischietto incaricato a dirigere la sfida di venerdì sera

Sarà Ermanno Feliciani, il direttore di gara incaricato ad arbitrare la sfida tra Lazio e Frosinone di venerdì 29 dicembre.

Prima volta in assoluto per lui con i biancocelesti, mentre il precedente con i gialloblu è soltanto uno, in un Frosinone Perugia 1-1.