Lazio, il francobollo celebrativo presto in vendita: i dettagli

Il francobollo per i 120 anni della Lazio sarà presto in vendita: lo ha comunicato la società sul sito ufficiale

I 120 anni della Lazio sono stati celebrati con una lunga serie di eventi ed iniziative. Tra queste anche l’emissione di un francobollo celebrativo che, come si legge sul sito ufficiale, sarà presto messo in vendita:

«Un francobollo speciale per un’occasione unica. Per i 120 anni della Società più antica della Capitale: la Lazio. Era stato presentato il 9 gennaio scorso, nella meravigliosa cornice di Castel Sant’Angelo. Ora sarà finalmente a disposizione dei tifosi biancocelesti. A partire dalla mattinata di venerdì 31 gennaio, presso i Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda e Parco Leonardo, e dal pomeriggio del medesimo giorno presso i Lazio Style 1900 Official Store di via Calderini e Roma Est, sarà possibile acquistare il folder del francobollo celebrativo per i 120 della S.S. Lazio»