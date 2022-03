Lazio, riparte a Formello la scuola di formazione per i giovani

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Formello torna la scuola di formazione per i giovani organizzata dalla Lazio. Ecco tutti i dettagli di quest’iniziativa

A Formello torna la scuola di formazione per i giovani organizzata dalla Lazio e rivolta rivolto ai tesserati delle squadre maschili Under 15, 16, 17 e 18 ed alle giovani calciatrici Under 17, Primavera e Prima Squadra di Lazio Women.. La prima lezione si è tenuta ieri nella sala stampa del centro sportivo e ha avuto come oggetto Etica della Comunicazione, dagli eventi concreti ai quadri normativi. Il docente è stata la dottoressa Cristina Mezzaroma.

«La S.S. Lazio con grande senso di responsabilità verso i propri giovani tesserati e verso le loro famiglie è sempre stata in prima fila nella scelta di occuparsi del futuro dei propri giovani calciatori e delle giovani calciatrici. Auguriamo quindi anche quest’anno a tutti loro una stagione di studio e di crescita non solo sportiva, ma anche professionale ed umana», queste le dichiarazioni del patron Lotito, riportate dal sito ufficiale.