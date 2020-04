Lazio, Formello pronto da un mese: orari diversi per le entrate e cinque campi a disposizione

Lazio, il centro sportivo di Formello è pronto da un mese per accogliere i calciatori e lo staff in massima sicurezza

Si attendeva il via libera del Governo per tirare un sospiro di sollievo e invece si dovrà ancora aspettare e il tutto non senza polemiche. Il 4 maggio si entrerà nella fase 2 ma i calciatori per tornare ad allenarsi in gruppi, seppur separati, dovranno aspettare il 18 con l’incertezza se poi si rinizierà di fatto la stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio si prepara da più di un mese: il patron Lotito ha predisposto tutto il necessario a Formello per lavorare in sicurezza. Cinque campi da gioco, gruppi di tre-quattro giocatori divisi in due face orarie per l’allenamento. Non solo, entrate diverse per calciatori e staff e per ogni gruppo è previsto anche un medico, un preparatore, un fisioterapista, con spogliatoi divisi e sanificati. La Lazio ha fatto si che ci siano tutte le condizioni per rispettare le linee guida del Governo, si attende solo il via libera.