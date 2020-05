Lazio, da domani a Formello scatta la “Fase2”: più intensità e carichi maggiori

Lazio, da domani nel quartier generale di Formello si darà il via alla Fase 2: allenamenti più intensi e con carichi maggiori

Dal 6 maggio finalmente la Lazio è potuta tornare in campo, seppure con tutte le distanze del caso, dopo due mesi di inattività. O meglio, dopo due mesi di allenamenti a casa, anche perché la squadra fisicamente si è presentata in maniera ottima. Tuttavia adesso è arrivato il momento di aumentare i carichi per farsi trovare pronti nel caso in cui dovesse riniziare la stagione.

Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, da domani a Formello inizierà la Fase 2: carichi di lavoro più pesanti, sedute ad alta intensità per i prossimi dieci giorni. Terminata questa fase sarà poi il momento di lavorare in maniera specifica a seconda delle esigenze di ogni giocatore.