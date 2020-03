Lazio, allenamenti in anticipo: le misure di sicurezza

La Lazio torna ad allenarsi, la ripresa è fissata per il 23. Ecco il piano per garantire sicurezza ai giocatori e allo staff

La Lazio è pronta per tornare sul campo di Formello, fissata la data della ripresa per lunedì 23 marzo. Gli allenamenti, infatti, non sono stati vietati dalle ultime disposizioni governative ed è scontato sottolineare come la salute – di giocatori e staff – sia al primo posto.

L’accortezza infatti sarà massima: distanze da rispettare, in campo e nello spogliatoio; sedute divise per piccoli gruppi; niente partitelle per evitare ogni contatto fisico e turni stabiliti.

Inoltre, come riportato dal Corriere dello Sport, il centro di Formello – accuratamente sanificato – potrebbe diventare un vero piano di sicurezza. Termo scanner per controllare la temperatura di chiunque passi per i cancelli e tamponi per verificare la reale negatività al virus.

Il presidente Lotito è pronto a provvedere a tutte le spese, avvalendosi anche di strutture ospedaliere.