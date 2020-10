Lazio, secondo allenamento settimanale: ok Muriqi e Pereira, assente Hoedt

La Lazio si prepara a Formello in vista dei tre impegni contro Sampdoria, Borussia e Bologna. Ancora assente Hoedt

Secondo allenamento settimanale per la Lazio. La squadra lavora a ranghi ridotti per via dei numerosi assenti causa Nazionale, a cui si sono aggiunti gli infortunati Radu, Marusic, Luiz Felipe e Bastos. Il gruppo è così rimpinguato dai ragazzi della Primavera di Menichini, in campo anche: Novella, Franco, Djavan Anderson, Adeagbo e Nimmermeer.

In vista della trasferta di Marassi e dei successivi impegni contro Borussia Dortmund e Bologna, Inzaghi fa lavorare i suoi sul possesso palla, prima della canonica partitella a campo ridotto. Muriqi e Pereira hanno svolto la seduta integralmente, ancora assente invece Hoedt.