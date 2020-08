Lazio, terzo allenamento a Formello. Leiva punta il reintegro in gruppo

Ultimo allenamento della Lazio a Formello, prima della partenza per il ritiro di Auronzo

Terzo allenamento stagionale per la Lazio, l’ultimo a Formello prima del ritiro di Auronzo. Inzaghi insiste ancora sull’aspetto tecnico, anche oggi la sessione si è basata su torelli ed esrcitazioni con la palla, dopo il canonico riscaldamento atletico.

A parte l’assenza dei soliti noti, sul campo non si vede neppure Luiz Felipe: le motivazioni non sono ancora chiare, forse per scopo precauzionale. Segnali sempre più incoraggianti da Leiva, invece, che continua il lavoro differenziato ma punta il reintegro in gruppo in breve tempo.