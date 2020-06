Lazio, squadra a Formello anche oggi FOTO

Nonostante sia il 2 giugno, Festa della Repubblica, la Lazio è a Formello per continuare la preparazione in vista della ripresa della Serie A

24 giugno ore 21:45. Ecco quando la Lazio tornerà in campo per inseguire il sogno Scudetto. Mancano 22 giorni e i biancocelesti non voglio farsi trovare impreparati.

Oggi ricorre la Festa della Repubblica, ma Inzaghi ha chiamato a rapporto la squadra a Formello per continuare la preparazione, come si evince dalle foto pubblicate su Instagram. Ora non è il momento di riposare, bisogna tornare sul terreno di gioco affamati e vogliosi. I ragazzi sono pronti. La Lazio è pronta.