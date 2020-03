Foggia: «Con la Lazio ho assaporato una grande squadra per tanti anni»

Pasquale Foggia, ex giocatore della Lazio, ha ripercorso i momenti più emozionanti della sua carriera in un’intervista a Sampnews24.com

Raggiunto dai microfoni di Sampnews24.com, l’ex giocatore della Lazio Pasquale Foggia è tornato a ripercorrere la sua carriera raccontando i momenti più belli con le casacche che ha vestito:

«Sono diversi, dall’anno in cui si salvammo ad Ascoli a quello della salvezza storica con la Reggina di Mazzarri, in cui partivamo con una grossa penalizzazione. Poi gli anni con la Lazio in cui abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa: ho assaporato una grande squadra per tanti anni. Anche l’anno della promozione in Serie A alla Sampdoria. I ricordi positivi sono tanti».