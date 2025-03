Lazio, Lotito presenta il nuovo progetto per il nuovo stadio

Lazio, il presidente biancoceleste secondo quanto riporta Calcio e Finanza rende noto il nuovo progetto relativo allo stadio Flaminio

L’obiettivo primario della Lazio è quello di tornare in Champions, e la squadra di Baroni sul campo insisterà già dalla partita con l’Udinese affinché questo avvenga. In società però si sta lavorando invece tra i vari temi e obiettivi, anche sulla questione relativa al nuovo stadio. Secondo quanto viene riportato da Calcio e Finanza, Lotito ha reso noto il nuovo progetto relativo al Flaminio con l’obiettivo che i lavori di ristrutturazione per l’impianto sportivo terminino entro il 2029 in modo tale da renderlo disponibile per l’Europeo 2032. Per quanto riguarda il costo la cifra che riguarda i lavori è di 450 milioni, per un impianto da 50 mila posti