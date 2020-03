Lazio, fissata una doppia seduta di allenamento per domani

I biancocelesti si ritroveranno domani mattina per continuare a preparare la gara contro l’Atalanta di Gasperini

Il sogno della Lazio continua e la vittoria contro il Bologna è già acqua passata: il primato in classifica e i 62 punti però sono realtà. Per continuare la striscia di risultati utili consecutivi la squadra di Inzaghi incrocerà sulla sua strada l’Atalanta di Gasperini, reduce dai sette gol rifilati al Lecce. Per continuare la preparazione contro i bergamaschi, il gruppo si ritroverà domani per una doppia seduta di allenamento: una alle 10:30 e l’altra alle 15:00.