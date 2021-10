200 volte Sarri: il traguardo dell’allenatore contro la Fiorentina

Maurizio Sarri nella gara contro la Fiorentina di mercoledì, valida per la decima giornata di campionato, raggiugerà le 200 panchine in A

Traguardo importante. Mercoledì contro la Fiorentina sarà una gara importante per Maurizio Sarri. Non solo perchè ci sarà da riscattare la brutta sconfitta arrivata contro il Verona e a causa della quale è stato deciso il ritiro della squadra a Formello, ma anche per un altro motivo.

L’allenatore biancoceleste infatti nel match valido per la decima giornata di campionato raggiungerà le 200 panchine in Serie A con un bilancio ottimo: secondo quanto riportato da Opta il tecnico ha ottenuto 117 successi, meno soltanto di Antonio Conte (136 successi) dopo lo stesso numero di gare giocate nell’era dei tre punti a vittoria.