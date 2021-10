Lazio-Fiorentina gara verità per Sarri: servono le risposte giuste

Turno infrasettimanale in Serie A con la Lazio che affronterà la Fiorentina allo stadio Olimpico in una sfida molto importante

La Lazio scenderà in campo domani sera per sfidare la Fiorentina. Ed è una gara verità in una settimana verità per i ragazzi di Maurizio Sarri, reduci dalla brutta prova contro il Verona che ha portato poi alla decisione di portare la squadra in ritiro. Il club biancoceleste attende risposte, così come lo stesso allenatore. Una gara tutt’altro che semplice contro i viola guidati da Vincenzo Italiano che in questo momento sono in lotta per un posto in Champions League.

Quello tra Lazio e Fiorentina può diventare uno scontro chiave nella lotta per l’Europa che conta. Una vittoria darebbe uno slancio importante alla formazione di Sarri che ha bisogno di una prova importante, di carattere, per ritrovare fiducia. Per credere maggiormente nel lavoro fatto in settimana. Per trasformare le idee. Per tornare a sognare.