Lazio-Fiorentina, Sarri ha già deciso: sarà lui l’attaccante titolare per la sfida contro i viola in campionato

Continuano le rotazioni in attacco per la Lazio, con Maurizio Sarri che avrebbe già in testa quale attaccante schierare nel match di lunedì sera contro la Fiorentina.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la scelta ricadrà molto probabilmente sul Taty Castellanos, visto l’utilizzo di Immobile nella sfida di Champions.