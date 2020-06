Lazio Fiorentina, le probabili formazioni del match dell’Olimpico

La Lazio sarà impegnata domani sera alle 21:45 contro la Fiorentina nel 28^ turno di Serie A. Queste le probabili formazioni

La Lazio deve rialzarsi in fretta se vuole continuare a sognare: contro la Fiorentina vietato perdere punti. Tuttavia, la situazione indisponibili rischia di diventare un vero problema per i biancocelesti.

Inzaghi, infatti, non potrà contare su Lulic, Luiz Felipe, Adekanye, Raul Moro e Cataldi e probabilmente dovrà rinunicare anche a Leiva e Correa. Scelte quasi obbligate dunque: in difesa, oltre ad Acerbi e Patric, ballottaggio tra Vavro e Bastos, visto che Radu è uscito acciaccato dalla sfida di Bergamo. In regia è pronto Parolo, mentre Jony è favorito su Marusic, non ancora al top, ma pronto a subentrare.

Probabile formazione Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos/Vavro; Lazzari, Parolo, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Iachini.