Lazio Fiorentina, attenzione ai viola: nel 2024 hanno sempre vinto, ma questa sera c’è un aspetto diverso…

Lazio Fiorentina, gli ultimi due precedenti sorridono alla squadra di Palladino: i numeri delle vittorie dei viola e un fattore decisivo che questa sera non ci sarà

Questa sera in Lazio Fiorentina i biancocelesti vorranno vendicare non solo la sconfitta del girone d’andata, ma anche il precedente di febbraio 2024: nelle ultime due sfide, che si sono sempre disputate al Franchi, la Viola ha sempre vinto. Ecco i precedenti, come riportati dal Corriere dello Sport.

PRECEDENTI – «La Fiorentina ha vinto le ultime due sfide contro la Lazio in campionato (nel febbraio e settembre 2024, entrambe al Franchi per 2-1); l’ultima volta in cui la Viola ha ottenuto più successi di fila contro i biancocelesti in Serie A risale al periodo tra dicembre 2006 e marzo 2008 (4 in quel caso)»