Lazio Fiorentina, Patric in coppia con Romagnoli. E Sarri...

Lazio Fiorentina, Patric pronto a fare coppia con Romagnoli in difesa. E spunta il giudizio lusinghiero di Sarri sullo spagnolo

Con l’infortunio di Casale si spalancano le porte della titolarità in casa Lazio per Patric che contro la Fiorentina farà coppia con Romagnoli al centro della difesa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha una grandissima stima del difensore tanto da considerarlo, nel pacchetto arretrato, il più adatto ad interpretare la sua idea di calcio. E c’è di più: per il Comandante a Patric manca solo un pò di altezza per essere considerato uno dei migliori centrali in Europa.