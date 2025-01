Lazio Fiorentina, Palladino domenica non potrà contare di un titolare: è ufficiale l’addio del calciatore

Lazio Fiorentina, alla vigilia della partita dell’Olimpico il tecnico non potrà contare su un calciatore ceduto in questa sessione di mercato

Archiviata l’ampia vittoria di ieri con la Real Sociedad, la Lazio non ha nemmeno il tempo di festeggiare che deve subito riaccendere i motori e ripartire per la sfida interna con la Fiorentina. Palladino però arriva a questa partita con una tegola, visto che all’Olimpico dovrà fare a meno di un titolare ossia Kayode ceduto al Brentford come ufficializzato dalla nota del club

COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Kayode al Brentford F.C