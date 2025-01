Lazio Fiorentina, Rapuano da incubo: Kean da rosso su Rovella. La moviola dei quotidiani

Lazio Fiorentina, il direttore di gara perde il controllo del match e genera polemiche tra i biancocelesti. Le sue pagelle

La Lazio esce sconfitta dal match contro la Fiorentina, ma ha da recriminare per la direzione di gara dell’arbitro Rapuano. Di seguito la moviola dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Da dimenticare la direzione di Rapuano, sbagliata totalmente la gestione, lo dimostrano i due rossi ai due tecnici, la mezza rissa scoppiata nel finale, tutto figlio di una condotta senza un capo né una coda: la soglia del fallo sarebbe altissima come quella disciplinare, se entrambe ci fossero (alcune volte fischia, altre no). Sugli episodi però non pare sbagliare (anche sul pallone dentro/fuori nel finale)».

GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Una partita con tante irregolarità non sanzionate. Condonato un giallo a Marusic: ruvido su Beltran nell’azione del vantaggio viola. Più duro l’intervento di Gosens su Marusic al 20’: graziato il difensore viola. Regolare la posizione (nessun fuorigioco) di Folorunsho nell’azione dello 0-2. Non scatta il giallo per un fallaccio di Beltran su Isaksen. Il primo cartellino solo al 17’ della ripresa (Palladino, proteste). Rigoroso il rosso per la doppia ammonizione ad Adli appena sostituito: prima perdita di tempo, poi pallone scalciato. Si trattengono a vicenda Mandragora e Castallanos in area. Rapauno lascia correre. Poi diversi falli non puniti. Romagnoli colpito al volto da Pongracic: impatto giudicato fortuito. Ok la

valutazione sul pallone fuori: poco dopo Castellanos va a segnare ma il gioco era fermo. Tacchettata di Kean a Rovella: non vista».

MESSAGGERO 4,5 – «Tutto bene fino all’espulsione di Adli, che matura in 30 secondi dalla sua uscita dal campo. Da quel momento perde il controllo. Sospetto un intervento su Romagnoli, Kean da rosso su Rovella».