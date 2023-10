Lazio-Fiorentina, Italiano perde Kayode: scelto il giovane sostituto

Brutte notizie per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che dovrà fare a meno di Kayode per la Lazio, ecco il giovanissimo sostituto

Ci siamo, poco più di 48 ore e Lazio e Fiorentina saranno finalmente in campo per il tanto atteso big match dell’Olimpico. Lo sa bene Vincenzo Italiano che contro la compagine di Sarri dovrà fare a meno (causa infortunio) di Michael Kayode.

Come riportato da TMW, al suo posto il tecnico potrà contare sul giovanissimo classe 2001 Niccolò Pierozzi. Insomma, si prospetta una trasferta tutt’altro che agevole per l’ex tecnico dello Spezia, che in passato ha però già dimostrato di saper superare più di qualche imprevisto con la rosa a sua disposizione.