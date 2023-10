Lazio-Fiorentina, ecco quando partirà la vendita dei biglietti: data e orario. Tutte le informazioni

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica quando partirà la vendita dei biglietti per la gara di campionato contro la Fiorentina.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di venerdì 20 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Fiorentina, in programma lunedì 30 ottobre alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket)».

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO