Lazio-Fiorentina: ecco cosa dicono i bookmakers sulla sfida dell’Olimpico. La corsa all’Europa riparte dal match casalingo contro la Viola

La Lazio pare leggermente favorita dai bookmakers nella sfida di stasera contro la Fiorentina di Italiano, ma in generale regna l’equilibrio. Una vittoria dei biancocelesti è quotata da Betclic a 2.23. Il pareggio invece è pagato a 3.40 e il successo viola a 3.25. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.93 e l’Under 2.5 a 1.85.

Passando al risultato esatto, per Betclic, il più probabile è l’1-1 così come capitato lo scorso anno. La quota in questo caso è 6,80 euro. L’altra ipotesi più accreditata è l’1-0 in favore dei biancocelesti che Betclic quota a 9.00. Sisal invece ha fissato la quota a 8.50 euro.