Lazio-Fiorentina, Cecchi: «Un pareggio non sarebbe male per i viola» Le parole del giornalista

Intervistato da Radio Bruno, il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato della sfida tra Lazio e Fiorentina.

«Vorrei che la Fiorentina vincesse sempre, ma in questo caso il pareggio non sarebbe male. La Fiorentina è quarta non perché è più forte ma perché è più brava. Credo che stasera la squadra di Italiano proverà a giocarsela alla pari con la Lazio»