Lazio, Fiore incensa Caicedo: «Ha caratteristiche rare, è necessario»

Stefano Fiore, ex giocatore della Lazio, ha elogiato Caicedo e analizzato il suo ruolo nella squadra di Inzaghi

Stefano Fiore incensa Caicedo. L’ex giocatore della Lazio ha speso parole di elogio nei confronti dell’ecuadoriano, sulle frequenze di TMW Radio:

«A vedere cos’ha combinato in questi anni, pur partendo spesso dalle retrovie, rinunciarci a cuor leggero è difficile, e potrebbe essere anche un grave errore. Non è facile trovare chi accetta questo tipo di situazione, pur avendo davanti un mostro come Immobile, e risponde sempre presente anche se è chiamato per qualche minuto. Una caratteristica rara, la Lazio deve considerarla. Se mi dovessi privare di lui, proverei a cercare qualcosa di simile: vero che c’è Muriqi, ma Correa e lo stesso Immobile non riempiono l’area di rigore ma arrivano da dietro, e in alcune partite è necessario avere uno come Caicedo».